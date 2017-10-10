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С начала года в РФ с реализации было снято более 106 т молочной продукции
10 октябрь 2017 (09:44)
УрБК, Москва, 10.10.2017. За первые девять месяцев 2017 года с реализации было снято более 106 т молока и молочных продуктов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Всего с начала года было исследовано свыше 236 тыс. проб молочной продукции.
По данным ведомства, доля проб молока и молочных продуктов, по микробиологическим показателям, не отвечающих нормативным требованиям, в последние годы снижается. В 2001 году таких насчитывалось почти 6%, сейчас — 4,5%.
По физико-химическим показателям не соответствует нормам 6,6% проб, при этом признаки фальсификата содержит почти 4% продукции.
На производителей фальсификата наложены штрафы на общую сумму более 65 млн руб.
Всего с начала года было исследовано свыше 236 тыс. проб молочной продукции.
По данным ведомства, доля проб молока и молочных продуктов, по микробиологическим показателям, не отвечающих нормативным требованиям, в последние годы снижается. В 2001 году таких насчитывалось почти 6%, сейчас — 4,5%.
По физико-химическим показателям не соответствует нормам 6,6% проб, при этом признаки фальсификата содержит почти 4% продукции.
На производителей фальсификата наложены штрафы на общую сумму более 65 млн руб.
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