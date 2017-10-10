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ЖСК «Народный» в Дегтярске не исполнил предписание Госжилнадзора

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. ЖСК «Народный» в Дегтярске не исполнил предписание Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



7 июня 2017 года застройщику было выдано предписание об устранении нарушений положений закона о долевом строительстве. В частности, ЖСК «Народный» должен был дополнить информацию о проектной декларации, создать работающий сайт, уведомить дольщиков о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию.



Отметим, что участникам кооператива было продано 10 квартир. Разрешение на строительство объекта было выдано 20 августа 2015 года. В настоящее время срок действия этого документа истек.

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