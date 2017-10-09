Новости дня
Минстрой РФ выявил 830 объектов с обманутыми дольщиками
9 октябрь 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 09.10.2017. Минстрой России направил в Росреестр адреса 830 объектов, в которых купили квартиры более 38 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство рассчитывает получить информацию обо всех действующих договорах долевого участия, которые зарегистрированы по этим объектам.
У половины жилых комплексов из 830 указанных отсутствуют ориентировочные сроки ввода. Например, в Краснодарском крае, где насчитывается 60 проблемных домов, только четыре объекта сдаются в 2017 году, а сроки ввода остальных домов не указаны, отмечается в сообщении.
Ведомство рассчитывает получить информацию обо всех действующих договорах долевого участия, которые зарегистрированы по этим объектам.
У половины жилых комплексов из 830 указанных отсутствуют ориентировочные сроки ввода. Например, в Краснодарском крае, где насчитывается 60 проблемных домов, только четыре объекта сдаются в 2017 году, а сроки ввода остальных домов не указаны, отмечается в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В российских регионах количество обманутых дольщиков превышаете 38 тыс. человек
- Минстрой РФ прогнозирует снижение ввода жилья по итогам 2017 года
- Минстрой прогнозирует снижение объемов ввода жилья в РФ
- В Екатеринбурге сдан еще один проблемный дом на улице Юмашева
- Министерство регионального развития РФ: Более 74 тысяч россиян относятся к категории обманутых дольщиков
Loading...