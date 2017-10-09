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Минстрой РФ выявил 830 объектов с обманутыми дольщиками

9 октябрь 2017 (18:02)

УрБК, Москва, 09.10.2017. Минстрой России направил в Росреестр адреса 830 объектов, в которых купили квартиры более 38 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство рассчитывает получить информацию обо всех действующих договорах долевого участия, которые зарегистрированы по этим объектам.

У половины жилых комплексов из 830 указанных отсутствуют ориентировочные сроки ввода. Например, в Краснодарском крае, где насчитывается 60 проблемных домов, только четыре объекта сдаются в 2017 году, а сроки ввода остальных домов не указаны, отмечается в сообщении.

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