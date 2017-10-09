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В Екатеринбурге суд взыскал со штрафстоянки 13,25 тыс. руб. за незаконную эвакуацию

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. В Екатеринбурге областной суд Свердловской области взыскал с ООО «Штрафстоянка» 13,25 тыс. руб. за незаконную эвакуацию автомобиля ЗИЛ-130. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В сентябре 2016 года вышеуказанная компания без ведома владельца эвакуировала ЗИЛ-130, припаркованный возле дома 78 по ул. Московской. На следующий день собственник автомобиля обратилась на штрафную стоянку, где ей вручили протокол задержания транспорта и квитанции на оплату расходов за эвакуацию — 10 тыс. руб. и его хранение — 2,88 тыс. руб. Получив машину, женщина обнаружила, что в ней отсутствует двигатель, а также хранившиеся в салоне инструменты.



Собственник автомобиля считала, что машина была эвакуирована не по правилам: не был составлен акт осмотра транспортного средства, не опечатаны двери автомобиля, отсутствовала фотофиксация, а протокол составлен не уполномоченным на то лицом.



Владелица автомобиля обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении ущерба к ООО «Штрафстоянка». Истец просила взыскать с ответчика стоимость двигателя в размере 114 тыс. 791 руб., расходы на его установку — 14,4 тыс. руб., а также расходы по оплате услуг эксперта в сумме 2,5 тыс. руб. и стоимость услуг по эвакуации и хранению автомобиля — 12,88 тыс. руб.



К участию в деле были привлечены ТСНЖ «Московская, 78» и МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга». В ходе судебного разбирательства было установлено, что в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу брошенных автомашин служба заказчика обратилась в полицию с просьбой организовать проверку и установить собственника припаркованного без регистрационных знаков ЗИЛа. Представители ответчика ссылались на то, что ООО «Штрафстоянка» действовало по поручению МКУ «Служба Заказчика Верх-Исетского района города Екатеринбурга».



Порядок эвакуации не нарушался: протокол, на основании которого машину эвакуировали на штрафную стоянку, был составлен. Отсутствие двигателя на момент эвакуации было отражено в протоколе задержания транспортного средства. Суд пришел к выводу о том, что ущерб в виде утраты двигателя был причинен не по вине ответчика, и отказал истцу в удовлетворении требований.



Истец не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции установил, что служба заказчика не подавала заявку в ООО «Штрафстоянка» на эвакуацию транспортного средства, а администрация Екатеринбурга не имеет договорных отношений с ООО «Штрафстоянка».



Проверка полиции показала, что автомобиль был припаркован без нарушений правил дорожного движения, препятствий другому транспорту и пешеходам не создавал. На основании этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Более того, документы, подтверждающие полномочия заместителя директора ООО «Штрафстоянка» составлять протокол задержания транспортного средства и его эвакуацию, суду не представлены.



В итоге Свердловский областной суд отменил решение районного суда в части отказа взыскать в пользу истца с ООО «Штрафстоянка» 13,25 тыс. руб., в том числе 12,88 тыс. руб. — расходы по оплате услуг по эвакуации и хранению автомобиля, 370 руб. — госпошлину.

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