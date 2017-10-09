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УБРиР проведет открытый семинар для инвесторов
9 октябрь 2017 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития проведет открытый семинар, посвященный основам биржевой торговли. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Мероприятие пройдет 19 октября в 18.30 в инвестиционном центре УБРиР на ул. Антона Валека, 15.
Ведущим семинара станет Павел Пахомов — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи, сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0). Как трейдер Павел Пахомов специализируется на срочном рынке, акциях, облигациях и американском фондовом рынке.
В рамках семинара будут рассмотрены темы: основные участники торговли; объекты инвестиций; «инвестиции и спекуляции. Кто я — инвестор или спекулянт?»; самые доходные и самые волатильные акции: принципы торговли на корпоративной отчетности; Strong buy: непотопляемые киты фондового рынка; американская ликвидность в России; модельный портфель Санкт-Петербургской биржи.
Записаться на семинар можно на сайте УБРиР, а также по телефонам (343) 311-86-00, (343) 311-85-99. Участие бесплатное.
Мероприятие пройдет 19 октября в 18.30 в инвестиционном центре УБРиР на ул. Антона Валека, 15.
Ведущим семинара станет Павел Пахомов — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи, сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0). Как трейдер Павел Пахомов специализируется на срочном рынке, акциях, облигациях и американском фондовом рынке.
В рамках семинара будут рассмотрены темы: основные участники торговли; объекты инвестиций; «инвестиции и спекуляции. Кто я — инвестор или спекулянт?»; самые доходные и самые волатильные акции: принципы торговли на корпоративной отчетности; Strong buy: непотопляемые киты фондового рынка; американская ликвидность в России; модельный портфель Санкт-Петербургской биржи.
Записаться на семинар можно на сайте УБРиР, а также по телефонам (343) 311-86-00, (343) 311-85-99. Участие бесплатное.
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