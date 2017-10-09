Кризис

За 10 лет посадки картофеля в России сократились на треть

С 2006 по 2016 год посевные площади картофеля в России сократились на 32,6%. Такие предварительные данные сельскохозяйственной переписи приводит Росстат.



Также за этот период снизились посадки кормовых культур, овощных и бахчевых культур. В то же время посевы технических культур выросли в 1,5 раза, а зерновых и зернобобовых — на 8,5%. В целом посевные площади увеличились на 6%.



За прошедшее десятилетие поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 18%. В остальных категориях животноводства специалисты отметили рост. Число птицы выросло на 42% во всех категориях хозяйств, кроме личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений граждан.



Поголовье свиней возросло более чем на треть за счет роста их поголовья в сельскохозяйственных организациях в 2,4 раза. Поголовье овец и коз выросло на 21%.

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