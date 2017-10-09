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Вблизи Антарктиды произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).



Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 710 км от берегов Антарктиды и в 2027 км юго-западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии.



По интенсивности землетрясение оценивается как «разрушительное». Об угрозе цунами не сообщается.

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