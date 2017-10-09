Дайджест

В США установили памятник Антону Ельчину

9 октябрь 2017 (17:10)

В Лос-Анджелесе американскому актеру российского происхождения Антону Ельчину установили памятник. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, бронзовая статуя выполнена в полный рост и установлена на могиле погибшего актера на кладбище Hollywood Forever.

Ельчин, известный по ролям в фильмах «Альфа Дог» и «Звездный путь», погиб в возрасте 27 лет 19 июня прошлого года. Его придавил собственный автомобиль.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...