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В США установили памятник Антону Ельчину

В Лос-Анджелесе американскому актеру российского происхождения Антону Ельчину установили памятник. Об этом сообщает TMZ.



Как отмечается, бронзовая статуя выполнена в полный рост и установлена на могиле погибшего актера на кладбище Hollywood Forever.



Ельчин, известный по ролям в фильмах «Альфа Дог» и «Звездный путь», погиб в возрасте 27 лет 19 июня прошлого года. Его придавил собственный автомобиль.

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