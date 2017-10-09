Новости дня
Официальный курс долл. США вырос на 55 коп., евро — на 85 коп.
9 октябрь 2017 (16:54)
УрБК, Москва, 09.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября. Курс долл. США вырос на 55,39 коп., до 58,31 руб., курс евро — на 85,17 коп., до 68,38 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 12 коп., евро — на 7 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 14,82 коп., евро — на 35 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 62 коп., евро — на 45 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 22 коп., евро — на 41 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 68 коп., евро — на 65 коп.
Loading...