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Официальный курс долл. США вырос на 55 коп., евро — на 85 коп.

9 октябрь 2017 (16:54)

УрБК, Москва, 09.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября. Курс долл. США вырос на 55,39 коп., до 58,31 руб., курс евро — на 85,17 коп., до 68,38 руб.

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