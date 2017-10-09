Новости дня

Владельцы «М.Видео» и «Эльдорадо» заложили доли компаний по кредитам в ВТБ и Россельхозбанке

УрБК, Москва, 09.10.2017. Доли группы «Сафмар» в «М.Видео» и «Эльдорадо» заложены в госбанках: акции ПАО «М.Видео» находятся в залоге у ВТБ, доля в ООО «Эльдорадо» — у Россельхозбанка. Об этом сообщает RNS со ссылкой источники в инвестиционно-банковских кругах.



Согласно данным ЕГРЮЛ по состоянию на 6 октября, ООО «Эльдорадо» имеет обременение «до полного исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии». Залогодержателем является Россельхозбанк. Информацию о том, что акции «М.Видео» находятся в залоге у ВТБ, подтвердил источник, близкий к этому банку.



Структуры «Сафмара» занимали средства в Россельхозбанке на покупку «Эльдорадо», и после этого доли в ООО «Эльдорадо» перешли в залог к банку. Размер заложенной Россельхозбанку доли выяснить не удалось.



Залог акций «М.Видео» был оформлен в 2017 году в рамках кредита, взятого структурами «Сафмара» на покупку «М.Видео». По мнению источников портала, в залоге находится структура «Сафмара», которая этими акциями владеет. Предположительно в залоге находятся все 57,68% акций «М.Видео», принадлежащих «Сафмару».



Напомним, группа «Сафмар» семьи Гуцериевых представлена на розничном рынке с момента присоединения МДМ-банка, когда группе вместе с банком перешел бизнес сети «Техносила». Группа решила развивать розничное направление и в декабре 2016 года выкупила 100% сети «Эльдорадо», по оценкам экспертов, примерно за 500 млн долл. США у PPF Group и EMMA Capital, а 28 апреля 2017 года «Сафмар» закрыла сделку по покупке 57,68% еще одной сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео». За контроль над «М.Видео» «Сафмар» заплатила примерно 725 млн долл. США ее основателям, в том числе Александру Тынковану, еще примерно 17,7 млрд руб. группа потратила на выкуп примерно 24,66% акций у миноритариев с биржи. Этот пакет впоследствии вернулся на биржу в рамках SPO «М.Видео» в июле 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: