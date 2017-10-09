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В Краснотурьинске похитили деньги на строительство жилого дома для сирот

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. В Краснотурьинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на строительство жилого дома для детей-сирот. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.



«Установлено, что руководством организации-застройщика ООО «Стройреконструкция» представлены для оплаты в ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» акты о выполнении работ совокупной стоимостью более 2 млн руб., которые фактически не выполнены», — говорится в сообщении.



В частности, не были окончательно завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок, однако работы по недостоверным актам были оплачены.



По результатам проверки прокуратура города направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства компании-застройщика. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры города.

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