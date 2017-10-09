Уход «ВИМ-Авиа»: скрытые последствия

Для свердловчан высокая стоимость авиаперелетов в Сочи и Крым в условиях кризиса стала серьезной проблемой. В связи с этим заявления ряда экспертов о возможном повышении до 20% к лету 2018 года цен на направления, которые обслуживала компания «ВИМ-Авиа», в том числе и российский юг, вызвали беспокойство потребителей туруслуг. Между тем представители уральского турбизнеса полагают, что на ценообразование в следующем «высоком» сезоне будут влиять главным образом спрос и колебания валютного курса, а не отсутствие конкретного перевозчика.Напомним, задержки чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», в том числе с вылетом из Екатеринбурга, начались в конце мая. Компания работала на турецком направлении, а также перевозила уральских туристов в Крым и Краснодарский край. Впоследствии перевозчик объявил о временном ограничении полетных программ, а в конце сентября — об отмене всех чартерных рейсов. В настоящее время туроператоры прекратили сотрудничество с авиакомпанией.В связи с возможным уходом «ВИМ-Авиа» с рынка представители ряда туроператоров прогнозируют повышение на 10-20% цен на авиабилеты по направлениям, которые обслуживал перевозчик. Это может коснуться российского юга, Турции, Кипра, а также Греции.«ВИМ-Авиа», работавшая в нижнем ценовом сегменте, представляла собой сдерживающий фактор для других перевозчиков. С ее уходом цены станут выше, поскольку такого фактора не будет. Кроме того, предложений на рынке станет меньше, хотя его покидает лишь одна авиакомпания, которая являлась одним из основных игроков в сегменте чартерных перевозок», — пояснил ранее генеральный директор компании Mouzenidis Travel Александр Цандекиди.Ощутимое повышение стоимости полетов, по словам представителей турбизнеса, может существенно повлиять на возможности и желание туристов из Екатеринбурга и Свердловской области совершать поездки по указанным направлениям. В первую очередь это относится к курортам российского юга, которые в текущем году и без того были поставлены в условия жесткой ценовой конкуренции со стороны Турции.В то же время, по мнению уральских экспертов, регионального туррынка повышение цен вряд ли коснется. Так, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев полагает, что место «ВИМ-Авиа» к следующему лету займут другие игроки со сходными тарифами.«Конкуренция на авиарынке вполне достаточна. Если перевозчик не сможет вести свою деятельность, крупные туроператоры, работавшие с ним, смогут привести в Кольцово новых игроков, в том числе зарубежные компании. В долгосрочной перспективе это может стать плюсом для Свердловской области, повлечь за собой возобновление свернутых в связи с кризисом международных полетных программ. Кроме того, стоимость перевозки у «ВИМ-Авиа» нельзя назвать особенно низкой, поэтому не думаю, что прямая угроза роста цен к следующему сезону существует», — пояснил эксперт.По словам генерального директора ГК «Виста» Олега Хигера, «ВИМ-Авиа» не являлась ключевой компанией на российском рынке чартеров, тем более в Уральском регионе. Поэтому пережить ее уход отрасль вполне в состоянии без заметных ценовых скачков.«Элементы рынка присутствуют и в авиации. Даже прекращение деятельности «Трансаэро» было скомпенсировано за счет консолидации рынка. «ВИМ-Авиа» принадлежала гораздо меньшая доля, и на ее место придут другие перевозчики. Уже был прецедент, что зарубежная компания работала по Сочи и Крыму. Если спрос на эти направления будет, перевозчики станут стремиться на нем заработать. Если же он окажется слабым, они уйдут туда, где прибыль выше. Думаю, изменение цен на туры на уральском рынке к лету может быть связано скорее с колебаниями валютного курса», — рассказал Олег Хигер.Таким образом, по словам уральских экспертов, к следующему весенне-летнему сезону ситуация в туротрасли будет, скорее всего, складываться уже без учета «ВИМ-Авиа». Однако ценового скачка участники турбизнеса не ожидают: «дыру», которая может образоваться с уходом перевозчика, быстро закроют другие игроки. При этом их ценовую политику станут регулировать объем спроса и валютный курс.