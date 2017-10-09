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Немецкие производители пива намерены повысить цены в 2018 году
9 октябрь 2017 (16:01)
УрБК, Москва, 09.10.2017. Несколько пивных компаний Германии намерены в 2018 году повысить цены на пиво в бутылках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство DPA, которое провело собственный опрос производителей.
В частности, компания Krombacher, лидер рынка по производству пильзнера, собирается повысить стоимость своей продукции к марту.
Компания Radeberger намерена сделать это к февралю, причем подорожание затронет как пиво в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Burgerbrau, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbrau, Altenmunster Brauer, Allgauer Buble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny.
Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января следующего года.
Подорожание связано с увеличением производственных расходов, отмечает Deutsche Welle.
По мнению экспертов, в ближайшее время об увеличении цен могут заявить и другие пивные компании. Например, Veltins планирует в течение месяца принять решение касательно стоимости своей продукции в 2018 году.
В частности, компания Krombacher, лидер рынка по производству пильзнера, собирается повысить стоимость своей продукции к марту.
Компания Radeberger намерена сделать это к февралю, причем подорожание затронет как пиво в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Burgerbrau, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbrau, Altenmunster Brauer, Allgauer Buble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny.
Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января следующего года.
Подорожание связано с увеличением производственных расходов, отмечает Deutsche Welle.
По мнению экспертов, в ближайшее время об увеличении цен могут заявить и другие пивные компании. Например, Veltins планирует в течение месяца принять решение касательно стоимости своей продукции в 2018 году.
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