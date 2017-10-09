Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралбилет.ру»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралбилет.ру» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 6 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Ричард Рэйвен», сумма исковых требований составляет 1 млн 030 тыс. руб.



Напомним, ООО «Уралбилет.ру» зарегистрировано в 2007 году. Организация представляет собой сервис по бронированию, продаже и доставке билетов на мероприятия Екатеринбурга.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: