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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралбилет.ру»
9 октябрь 2017 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралбилет.ру» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 6 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Ричард Рэйвен», сумма исковых требований составляет 1 млн 030 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уралбилет.ру» зарегистрировано в 2007 году. Организация представляет собой сервис по бронированию, продаже и доставке билетов на мероприятия Екатеринбурга.
Соответствующий документ поступил в суд 6 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Ричард Рэйвен», сумма исковых требований составляет 1 млн 030 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уралбилет.ру» зарегистрировано в 2007 году. Организация представляет собой сервис по бронированию, продаже и доставке билетов на мероприятия Екатеринбурга.
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