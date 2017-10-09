Инвестиции в квартиры грозят большими убытками

Российские инвесторы оказались в сложной ситуации. После начала кризиса самым надежным инструментом вложений являлся банковский вклад. Однако в последние два года его доходность непрерывно снижается. В январе 2015 года средневзвешенная ставка по вкладам крупнейших российских банков составляла 15,6%, в сентябре 2017 года — 7,3%. В связи с этим инвесторы ищут альтернативные инструменты для вложений. Некоторые из них стали активно возвращаться на рынок жилья.По словам президента Российской гильдии риэлторов (штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге) Татьяны Деменок, до начала кризиса доля инвестиционных квартир в структуре всех сделок купли-продажи составляла 25%. После стремительного ухудшения экономической ситуации она упала практически до нуля.Сейчас ситуация постепенно меняется. Из-за снижения доходности по депозитам и серьезных проблем крупных частных банков, в том числе санации ФК «Открытие» и Бинбанка, часть вкладчиков предпочла снять деньги с депозитов и вложить их в покупку жилой недвижимости.«Интерес к инвестиционным квартирам вырос в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже и Екатеринбурге. По моим оценкам, доля такого жилья в уральской столице в настоящее время составляет 5%. Я считаю, что цены на жилье уже достигли «дна». Мы больше не увидим демпинговых цен на первичном рынке, которые были в конце прошлого — начале этого года», — полагает Татьяна Деменок.Рост числа инвестиционных квартир подтверждают результаты опроса ВЦИОМ, опубликованного в конце сентября 2017 года. 46% респондентов считают, что лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости. 14% опрошенных россиян считают, что надо вкладываться в золото и драгоценности. 7% предпочитают покупку акций предприятий, 5% вложили бы свои накопления в негосударственные пенсионные фонды.Высокое доверие россиян к вложениям в недвижимость обусловлено не только снижением доходности банковских вкладов, но и невысокой финансовой грамотностью населения. Многие люди на подсознательном уровне считают приобретение жилья надежным и привлекательным видом инвестиций.Между тем аналитики отмечают, что сейчас далеко не самый лучший момент для покупки квартиры в инвестиционных целях.«Я бы не стал преувеличивать масштабы текущего оживления на рынке жилья. Действительно, мы наблюдаем некоторый рост спроса. Однако далеко не факт, что это в перспективе приведет к увеличению цен. Мы исходим из того, что у участников рынка накоплены достаточно большие резервы, которые позволят не только заместить уже купленные объекты, но и при дальнейшей активизации спроса нарастить объем предложения. Именно этот фактор будет сдерживать рост цен на рынке жилья как минимум в ближайшие полгода. Что будет дальше — посмотрим», — сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.Эксперт считает, что экономическая база для устойчивого роста рынка пока не сложилась.«С одной стороны, у нас снижаются процентные ставки по ипотеке, с другой — продолжается падение реальных доходов населения. Эффект от позитивного фактора компенсируется негативным. Для того, чтобы рынок перешел в новую фазу своего развития, необходимо обеспечить рост доходов. Сейчас мы этого не видим», — полагает Михаил Хорьков.Отметим, что с февраля 2015 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась на 13,3%, с начала 2017 года — на 2,4%, говорится в исследовании УПН. Граждане, которые сделали ставку на покупку квартир, в последние годы непрерывно фиксируют серьезные убытки.Очевидно, что всплеск интереса инвесторов к рынку жилья связан не сколько с улучшением ситуации в этом сегменте, сколько со снижением доходности альтернативных финансовых инструментов. Соответственно, вложения в жилье в краткосрочной перспективе также могут принести большие убытки.