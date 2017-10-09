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В Екатеринбурге огласят приговор обвиняемому в покушении на экс-главу городского УВД
9 октябрь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Завтра, 10 октября, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга огласят приговор Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на бывшего главу УВД города Бориса Тимониченко. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Напомним, по версии следствия, в феврале 2016 года О. Дудко подъехал к дому, где проживал генерал-майор Б. Тимониченко. Дудко подкараулил бывшего главу полиции в подъезде и выстрелил ему в голову, когда тот вышел из своей квартиры. После покушения обвиняемый скрылся с места преступления, а пострадавший был госпитализирован.
По данному делу арестованы сам нападавший, а также Игорь Казаков, который помогал О. Дудко вести наблюдение за Б. Тимониченко, а также скрыться на автомобиле после самого покушения. Игорь Казаков был осужден на 4,5 года заключения в колонии строгого режима за соучастие в преступлении.
Оглашение приговора О. Дудко назначено на 11.00.
Напомним, по версии следствия, в феврале 2016 года О. Дудко подъехал к дому, где проживал генерал-майор Б. Тимониченко. Дудко подкараулил бывшего главу полиции в подъезде и выстрелил ему в голову, когда тот вышел из своей квартиры. После покушения обвиняемый скрылся с места преступления, а пострадавший был госпитализирован.
По данному делу арестованы сам нападавший, а также Игорь Казаков, который помогал О. Дудко вести наблюдение за Б. Тимониченко, а также скрыться на автомобиле после самого покушения. Игорь Казаков был осужден на 4,5 года заключения в колонии строгого режима за соучастие в преступлении.
Оглашение приговора О. Дудко назначено на 11.00.
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