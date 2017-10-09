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В Златоусте местный житель обнаружил склад химических веществ в погребе своего дома
9 октябрь 2017 (15:03)
УрБК, Челябинск, 09.10.2017. В Златоусте местный житель обнаружил в погребе своего дома склад с химическими веществами. Об этом сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Мужчина купил дом на улице Дегтярская четыре года назад, однако ни разу не спускался в погреб.
«Когда решил туда все-таки заглянуть, то удивлению и испугу его не было предела, ведь кругом стояли банки с непонятными веществами», — комментируют в пресс-центре Поисково-спасательной службы.
Спасатели прибыли на указанный адрес и осмотрели погреб. Там они обнаружили 60 банок с различными взрыво- и пожароопасными веществами: красным фосфором, литием, алюминиево-магниевым порошком, металлическим кальцием, металлическим натрием.
Информацию о нахождении химических веществ спасатели передали в МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа».
Мужчина купил дом на улице Дегтярская четыре года назад, однако ни разу не спускался в погреб.
«Когда решил туда все-таки заглянуть, то удивлению и испугу его не было предела, ведь кругом стояли банки с непонятными веществами», — комментируют в пресс-центре Поисково-спасательной службы.
Спасатели прибыли на указанный адрес и осмотрели погреб. Там они обнаружили 60 банок с различными взрыво- и пожароопасными веществами: красным фосфором, литием, алюминиево-магниевым порошком, металлическим кальцием, металлическим натрием.
Информацию о нахождении химических веществ спасатели передали в МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа».
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