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Прокуратура организовала проверку акватории Черноисточинского водохранилища

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о возможном загрязнении акватории Черноисточинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Сегодня, 9 октября 2017 года, сотрудники прокуратуры совместно со специалистами отобрали образцы воды из акватории с целью выяснения обстоятельств возможного загрязнения», — говорится в сообщении.



Необходимо отметить, что ранее по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод».



Кроме того, в ходе предыдущей проверки деятельности ООО «Водоканал-НТ» сотрудники надзорного органа отобрали образцы промывных сточных вод из шламонакопителя. По результатам исследования выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ, в том числе по взвешенным веществам в 2,1 раза, а по алюминию, используемому ООО «Водоканал-НТ» при водоподготовке, — в 57,5 раз. Также многократно превышены концентрации железа, марганца, свинца, меди.



В связи с систематическим нарушением «Водоканал-НТ» требований законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства прокуратура в отношении предприятия и его директора возбудила дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения предприятие оштрафовано на общую сумму 135 тыс. руб., директор — на общую сумму 25 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями запретить любой сброс сточных вод с эксплуатируемого шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище; обязать «Водоканал-НТ» привести указанный шламонакопитель в состояние, исключающее излив из него стоков, в том числе на рельеф местности и в водный объект; обязать «Водоканал-НТ» произвести модернизацию Черноисточинского гидроузла, предусматривающую утилизацию шлама, образующегося в процессе водоподготовки, без использования шламонакопителя; запретить «Водоканал-НТ» эксплуатацию шламонако­пителя, входящего в состав Черноисточинского гидроузла; обязать ООО «Водоканал-НТ» произвести рекультивацию шламонакопителя, входящего в состав Черноисточинского гидро­узла.



Прокуратура в суде доказывает, что несмотря на наличие разрешения Росприроднадзора на сброс сточных вод в Черноисточинское водохранилище, данные действия недопустимы ввиду нарушения требований водного и санитарного законодательства.

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