Новости дня

«Карабашмедь» завершила монтаж конвертеров

УрБК, Челябинск, 09.10.2017. ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») смонтировало два из трех новых конвертеров Kumera в металлургическом цехе. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Вес одного агрегата превышает 100 т. Работы проводились в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября. Третий конвертер планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.



Установка трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года.



С 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд руб. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т — из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья — 110 тыс. т.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: