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Жителя Приамурья посадили на 22 года за убийство полицейского

Амурский областной суд признал виновным местного жителя в разбое и убийстве полицейского, назначив ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона, передает портал «Лента.ру».



Установлено, что 31 мая 2016 года двое злоумышленников договорились о нападении на потерпевшую для завладения имуществом. Они приехали на автомобиле к одному из домов, расположенному в микрорайоне Светлый города Зея.



В доме в то время находился оперуполномоченный отдела уголовного розыска, располагавший информацией об этом нападении. Преступники разбили стекло в окне дома на первом этаже и проникли внутрь дома. После того как полицейский задержал организатора нападения, тот вырвался и побежал вглубь двора. Когда сотрудник полиции настиг бандита, грабитель дважды выстрелил. От ранений сотрудник скончался.

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