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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на рынке
9 октябрь 2017 (13:53)
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади в 6 тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.
По его словам, локализация объявлена в 1:54. «Работы на месте пожара продолжаются», — добавил собеседник агентства.
Пожар произошел в воскресенье, 8 октября, на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21:08 в воскресенье, 8 октября. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.
По его словам, локализация объявлена в 1:54. «Работы на месте пожара продолжаются», — добавил собеседник агентства.
Пожар произошел в воскресенье, 8 октября, на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21:08 в воскресенье, 8 октября. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.
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