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Макрон намерен посетить Санкт-Петербург

В Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эмманюэля Макрона в мае будущего года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По словам дипломатических источников в Париже, решение о визите Макрона в Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.



«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — пояснил собеседник издания. — Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».

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