Дайджест
Макрон намерен посетить Санкт-Петербург
9 октябрь 2017 (13:53)
В Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эмманюэля Макрона в мае будущего года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам дипломатических источников в Париже, решение о визите Макрона в Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.
«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — пояснил собеседник издания. — Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».
По словам дипломатических источников в Париже, решение о визите Макрона в Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.
«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — пояснил собеседник издания. — Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».
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