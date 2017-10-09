Дайджест

Макрон намерен посетить Санкт-Петербург

9 октябрь 2017 (13:53)

В Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эмманюэля Макрона в мае будущего года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам дипломатических источников в Париже, решение о визите Макрона в Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.

«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — пояснил собеседник издания. — Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».

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