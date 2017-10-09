Дайджест
США перестали выдавать в Турции неиммиграционные визы
9 октябрь 2017 (13:52)
Посольство США в Турции заявило, что сокращает визовые услуги после того, как один из сотрудников дипмиссии был задержан на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение было принято после того, как власти Турции в среду, 4 октября, арестовали гражданина республики, работающего в консульстве США в Стамбуле. Он был обвинен в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.
«Недавние события заставили правительство Соединенных Штатов провести переоценку приверженности правительства Турции безопасности миссии и персонала США», — говорится в заявлении миссии в Анкаре.
Такое решение было принято после того, как власти Турции в среду, 4 октября, арестовали гражданина республики, работающего в консульстве США в Стамбуле. Он был обвинен в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.
«Недавние события заставили правительство Соединенных Штатов провести переоценку приверженности правительства Турции безопасности миссии и персонала США», — говорится в заявлении миссии в Анкаре.
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