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Приставы арестовали шесть ружей и автомобиль жителя Ивделя за отказ от возмещения ущерба в ДТП

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. У жителя Ивделя судебные приставы арестовали шесть охотничьих ружей за отказ от возмещения причиненного им морального и материального вреда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Гражданин совершил дорожно-транспортное нарушение на принадлежащем ему автомобиле, тем самым причинив материальный ущерб (у виновника не было полиса ОСАГО), а также вред здоровью и моральный вред. Причиненный вред по решению суда оценен в сумму порядка 300 тыс. руб., возмещать которую должник не торопился», — рассказали в пресс-службе.



По запросам, поступившим из МВД, стало известно, что у должника имеется шесть охотничьих ружей, а также транспортное средство, на котором и была совершена авария. Судебный пристав-исполнитель арестовал огнестрельное оружие: ИЖ-81, ИЖ-18, ИЖ-18МН, ТОЗ-8м, ТОЗ-34, САЙГА 7,62, а также орудие совершения правонарушения — ГАЗ-66.



Для сокрытия своего имущества должник снял госномера с транспортного средства, а также деформировал VIN автомобиля. Это не помешало судебному приставу произвести опись имущества и его арест.



«В случае если должник в ближайшее время не приступит к выплатам задолженности, имущество будет реализовано, вырученные средства будут перечислены взыскателю», — поясняют в пресс-службе.

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