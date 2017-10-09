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Центробанк разработает систему санации НПФ

УрБК, Москва, 09.10.2017. Банк России намерен проработать механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«У регулятора должны быть инструменты управления кризисами. Понадобятся или нет — это другой вопрос. Лишние рычаги влияния для регулятора — это возможность обеспечивать финансовую стабильность», — сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.



Необходимости санации НПФ С. Швецов при этом не видит. По его словам, во-первых, есть система гарантирования, во-вторых, система пятилетнего горизонта по инвестированию защищает сами фонды от временных потерь, которые можно будет компенсировать за счет будущих доходов.



По мнению экспертов, тиражировать банковский опыт оздоровления на пенсионный рынок без серьезной переработки подходов вряд ли получится.



«Средняя окупаемость вложений в капитал банка при санации — до 30 лет. Это означает, что в НПФ — с учетом того, что фонды зарабатывают в разы меньше, — этот срок может быть в разы больше», — отмечает гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева.



По словам члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова, если НПФ грамотно управляется, то потеря даже в 5-7% от активов не влечет необходимости отдавать его под санацию.



«У банков иная структура пассивов и активов. Поэтому распространить принципы санации банков на пенсионный сегмент вряд ли получится. Необходима разработка нового комплексного подхода, включающая в себя и присоединение проблемного НПФ к более крупному и успешному фонду», — считает он.



В отличие от банков, в НПФ дыра возникает не в капитале, а в портфеле пенсионных накоплений или резервов, и получаемая доходность идет прежде всего будущим пенсионерам, говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Себе фонд может взять только 15% от получаемого дохода, поэтому кредит пришлось бы давать с большим плечом, добавляет он.

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