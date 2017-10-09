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Невьянск получил 6 млн рублей из резервного фонда региона для подачи тепла

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. В Невьянске из-за ремонта теплотрассы на улицы Чапаева часть потребителей остается без теплоснабжения. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Чтобы как можно быстрее решить проблему, областные власти выделили муниципалитету 6 млн руб. из резервного фонда региона. Теперь органы местного самоуправления должны обеспечить теплоснабжение жилфонда и объектов соцсферы не позднее 15 октября.



«Сегодняшние объяснения администрации муниципалитета о ремонтных работах на сетях вряд ли можно оправдать — людей словами не согреешь. О том, что теплотрасса находится в ветхом состоянии, ни для кого не было секретом. Нынешним летом, несмотря на все рекомендации, вместо полноценной диагностики трубопровода здесь вновь ограничились лишь одной его опрессовкой. Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьезный урок», — подчеркнул областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



Остальные 93 муниципалитета Свердловской области отчитались о полном подключении к отоплению социально значимых учреждений.

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