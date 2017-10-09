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Акционеры банка «Зенит» планируют его продажу
9 октябрь 2017 (12:12)
УрБК, Москва, 09.10.2017. Основной акционер банка «Зенит» — компания «Татнефть» планирует продать кредитную организацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
В конце сентября совет директоров банка «Зенит» принял решение о назначении нового председателя правления (им стал Олег Машталяр), а также двух его заместителей — Андрея Добрынина и Константина Рыбакова. Новой команде компания «Татнефть» (владеет 71% акций банка) поставила задачу оздоровить баланс банка. Речь идет о том, чтобы вывести банк на операционную прибыльность уже в 2018 году.
«Банку нужна стратегия, чтобы развивать доходный бизнес на рыночных условиях. В частности, необходимо снизить зависимость от материнской структуры на пассивной стороне, где на нее сейчас приходится около 25%, заменив рыночным фондированием. Также стоит задача по росту розничного бизнеса, который сейчас в структуре кредитного портфеля минимален», — рассказал источник газеты.
В долгосрочной перспективе владельцы намерены продать банк, добавляют источники издания.
«Для «Татнефти» банк — непрофильный актив, и увеличение контрольной доли в нем в конце 2016 года было в большей степени вынужденным решением на фоне собственных проблем банка и серьезного ухудшения ситуации на банковском рынке Татарстана», — говорит один из собеседников «Коммерсанта».
По словам другого собеседника, «Татнефть» докапитализировала банк и помогает ему решать проблемы, но для компании это временная история, банк должен быть продан. Однако сейчас банк никому из покупателей не интересен с учетом отрицательной рентабельности капитала, низкой процентной маржи и отсутствия внятной бизнес-модели».
Напомним, на сегодняшний в Екатеринбурге функционирует одно отделение банка «Зенит».
В конце сентября совет директоров банка «Зенит» принял решение о назначении нового председателя правления (им стал Олег Машталяр), а также двух его заместителей — Андрея Добрынина и Константина Рыбакова. Новой команде компания «Татнефть» (владеет 71% акций банка) поставила задачу оздоровить баланс банка. Речь идет о том, чтобы вывести банк на операционную прибыльность уже в 2018 году.
«Банку нужна стратегия, чтобы развивать доходный бизнес на рыночных условиях. В частности, необходимо снизить зависимость от материнской структуры на пассивной стороне, где на нее сейчас приходится около 25%, заменив рыночным фондированием. Также стоит задача по росту розничного бизнеса, который сейчас в структуре кредитного портфеля минимален», — рассказал источник газеты.
В долгосрочной перспективе владельцы намерены продать банк, добавляют источники издания.
«Для «Татнефти» банк — непрофильный актив, и увеличение контрольной доли в нем в конце 2016 года было в большей степени вынужденным решением на фоне собственных проблем банка и серьезного ухудшения ситуации на банковском рынке Татарстана», — говорит один из собеседников «Коммерсанта».
По словам другого собеседника, «Татнефть» докапитализировала банк и помогает ему решать проблемы, но для компании это временная история, банк должен быть продан. Однако сейчас банк никому из покупателей не интересен с учетом отрицательной рентабельности капитала, низкой процентной маржи и отсутствия внятной бизнес-модели».
Напомним, на сегодняшний в Екатеринбурге функционирует одно отделение банка «Зенит».
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