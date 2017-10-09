Кризис

Туры в Крым и Турцию могут подорожать на 20% из-за банкротства «ВИМ-авиа»

Вероятный уход с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа» может привести к росту цен на туристические путевки следующим летом на 10-20%, пишут «Ведомости».



По словам участников рынка, сильнее всего подорожают туры в Турцию, российский юг (Сочи и Крым), Грецию и Кипр. По этим направлениям «ВИМ-авиа» обслуживала ощутимую часть перевозок.



Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, но последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября 2017 года. По оценке директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, доля авиакомпании на рынке чартерных перевозок составляла 15%.



По данным Росавиации, за январь-август 2017 года пассажироперевозки «ВИМ-авиа» выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достигли 1,8 млн пассажиров. В настоящее время на российском рынке нет такого же крупного чартерного игрока.

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