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На базе ММК начал свою работу XI Конгресс прокатчиков

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2017. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начал свою работу XI Конгресс прокатчиков. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



В мероприятии примут участие порядка 250 экспертов отрасли из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.



«Конгресс продлится до 11 октября. Его организаторами выступили Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На конгрессе планируется определить перспективы развития прокатного, трубного и метизного производств, задачи повышения качества и конкурентоспособности металлопродукции, вопросы подготовки кадров, взаимовыгодного сотрудничества и обмен лучшими практиками», — говорится в сообщении.



В работе форума примут участие руководители и специалисты металлургических, трубных и метизных предприятий, высших учебных заведений, исследовательских и проектных институтов, изготовители оборудования и потребители металлопродукции — в общей сложности около 250 гостей.



Помимо выступлений на пленарных заседаниях, программа мероприятия предусматривает активную работу по секциям. Уже анонсированы десятки докладов, которые будут представлены на семи секциях.



Отметим, что ММК не в первый раз принимает подобное мероприятие. Самый первый Конгресс Международного союза прокатчиков в соответствии с решением его внеочередного съезда проходил в Магнитогорске в сентябре 1995 года. Затем на базе ММК в 2001 году состоялся IV Конгресс прокатчиков, а в 2010 — VIII. Для гостей форума предусмотрено посещение производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината, где пройдут обзорные экскурсии, а также состоится работа секций непосредственно в цехах.



Планируется, что участники мероприятия посетят крупнейший на ММК листопрокатный цех № 10 и производство металла с покрытием, ознакомятся с работой толстолистового стана-5000 производительностью 1,5 млн т в год, предназначенного для выпуска высокорентабельного проката шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Помимо этого, гости конгресса посетят новейший комплекс холодной прокатки Магнитки (стан-2000), предназначенный для выпуска высококачественного автолиста, а также металлопродукции для производителей бытовой техники и строительной индустрии.

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