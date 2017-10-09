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В Челябинское УФАС поступила жалоба о плагиате фирменного стиля продавца дверей
9 октябрь 2017 (11:40)
УрБК, Челябинск, 09.10.2017. Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Двери плюс» (Челябинск). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По мнению ООО «ТОРЭКС» (Саратов), его конкурент ООО «Двери плюс» копирует фирменный стиль компании-продавца металлических дверей. Цветовая гамма и композиционное решение его рекламных материалов похожи на рекламу ООО «ТОРЭКС». Заявитель считает, что используемое ООО «Двери плюс» на своем сайте и в рекламных материалах наименование «ТОРОС» сходно до степени смешения с зарегистрированными им товарными знаками», — говорится в сообщении.
Челябинское УФАС России в рамках рассмотрения дела, возбужденного по признакам недобросовестных конкурентных действий, предложило посетителям сайта выразить свое мнение о схожести рекламы.
«По мнению ООО «ТОРЭКС» (Саратов), его конкурент ООО «Двери плюс» копирует фирменный стиль компании-продавца металлических дверей. Цветовая гамма и композиционное решение его рекламных материалов похожи на рекламу ООО «ТОРЭКС». Заявитель считает, что используемое ООО «Двери плюс» на своем сайте и в рекламных материалах наименование «ТОРОС» сходно до степени смешения с зарегистрированными им товарными знаками», — говорится в сообщении.
Челябинское УФАС России в рамках рассмотрения дела, возбужденного по признакам недобросовестных конкурентных действий, предложило посетителям сайта выразить свое мнение о схожести рекламы.
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