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Однокомнатные квартиры в Екатеринбурге подешевели на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. С начала года однокомнатные квартиры в Екатеринбурге в среднем подешевели на 4,5% (с 2,67 млн руб. до 2,55 млн руб.). Об этом говорится в исследовании портала N1.RU.



«При этом в ряде микрорайонов падение цен превышает 10%. В частности, это микрорайоны Ботаника, ЖБИ и Парковый. А заметный рост цен оказался только в микрорайоне Завокзальный — 12,4%. Средние цены на все остальные квартиры с начала года практически не изменились, несмотря на движение цен в отдельных микрорайонах», — говорится в сообщении.



Однако если сравнивать цены год к году, то просторные квартиры сейчас обойдутся дороже. Так, «трешки» за год в среднем стали дороже на 3,5% за счет поступления в продажу более дорогих объектов на Втузгородке, в Парковом и в центре, а четырехкомнатные прибавили в среднем 4% за счет объектов на Визе и Втузгородке.



«Однокомнатные квартиры сильнее всего остального жилья чувствуют на себе снижение спроса, так как сейчас покупатели, как правило, приобретают жилье, в котором они планируют жить. А активность инвесторов на рынке очень низкая», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



Средняя цена квадратного метра с начала года опустилась в среднем на 1% — с 70,4 тыс. руб. до 69,6 тыс. руб. В лидерах по снижению стоимости квадратного метра — микрорайоны ЖБИ и Шарташский рынок. Здесь цена «квадрата» снизилась на 6%, а в остальных районах города аналитики не зафиксировали какой-либо заметной динамики.

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