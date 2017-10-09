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ЦБ: основной вклад в нестабильность цен плодоовощной продукции внесли картофель и апельсины

УрБК, Москва, 09.10.2017. Основную роль в повышении волатильности цен на плодоовощную продукцию в 2017 году играла динамика цен на картофель и апельсины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на доклад Центробанка «О немонетарных факторах инфляции и мерах по снижению ее волатильности».



Регулятор отмечает, что в структуре волатильности инфляции доминирует вариация цен на продукты питания, в составе которой преобладают динамики цен на мясопродукты и плодоовощную продукцию.



«В 2017 году основную роль в повышении волатильности цен на плодоовощную продукцию играла динамика цен на картофель и апельсины», — говорится в докладе ЦБ.



Динамика цен на апельсины определялась конъюнктурой мирового рынка и курсовой динамикой. В части цен на картофель доминировали внутренние причины немонетарного характера: в первой половине года — низкое качество урожая, высокие потери хранения, плохие виды на урожай ввиду неблагоприятных погодных условий в период сева, с июля — сезонное снижение цен.



Со стороны потребителей рост цен на продовольствие больше всего сказывается на бедных слоях населения. По данным Росстата, наиболее бедные тратят около половины доходов на продовольствие, тогда как наиболее богатые — не более 20%.



«Рост цен на продукты питания оказывает влияние и на структуру потребления наиболее бедных слоев населения: более всего снижается потребление мясных продуктов (доля которых составляет до 30% в продовольственной корзине), а также снижается общее количество и качество потребляемой продукции», — отмечает ЦБ.



Самой важной причиной волатильности цен являются проблемы неразвитости транспортной и складской логистики. «Особенно эта проблема затрагивает картофель, капусту (хранение), свинину и говядину (распределение)», — уточнятся в докладе.

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