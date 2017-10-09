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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга взорвали банкомат Сбербанка

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. В Екатеринбурге ночью 8 октября злоумышленники взорвали и ограбили банкомат Сбербанка на ул. Блюхера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.



«8 октября около 22.30 в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение о повреждении банкомата в помещении кредитного учреждения на улице Блюхера. На место выезжали две следственно-оперативные группы», — рассказали в ведомстве.



Сообщается, что был проведен осмотр места происшествия, изъят ряд вещественных доказательств, которые сейчас изучаются.



«Установлено, что неизвестный путем повреждения банкомата завладел денежными средствами. Ущерб устанавливается. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили в ведомстве.



В кредитном учреждении подтвердили информацию об ограблении.



«Вчера ночью в офисе Сбербанка по адресу ул. Блюхера, 59 произошел инцидент. Был взорван один из банкоматов в зоне самообслуживания, и похищена незначительная сумма средств. Пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан», — рассказали представители банка.

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