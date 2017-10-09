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В Екатеринбурге горела железнодорожная станция «Электродепо»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Сегодня в 05.58 поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Электродепо» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



На площади 72 кв. м. сгорели 12 металлических емкостей для хранения рыбацких принадлежностей. Есть пострадавший.



В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 06.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.16.

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