Новости дня
В Екатеринбурге горела железнодорожная станция «Электродепо»
9 октябрь 2017 (10:32)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Сегодня в 05.58 поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Электродепо» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На площади 72 кв. м. сгорели 12 металлических емкостей для хранения рыбацких принадлежностей. Есть пострадавший.
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 06.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.16.
На площади 72 кв. м. сгорели 12 металлических емкостей для хранения рыбацких принадлежностей. Есть пострадавший.
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 06.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.16.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге сгорело летнее кафе «Екатерина»
- В Артемовском горел железнодорожный вагон на станции
- В дилерском центре «Лексус — Екатеринбург» сгорели 6 автомобилей
- В Екатеринбурге сгорел цех на ул. Шефской
- В Екатеринбурге сгорели два торговых павильона на Широкореченском кладбище
Loading...