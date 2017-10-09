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Кредиторы планируют обанкротить основателя обувного ритейлера Carlo Pazolini

УрБК, Москва, 09.10.2017. Кредиторы основателя обувного ритейлера Carlo Pazolini Ильи Резника на общем собрании приняли решение обратиться в суд с ходатайством о его банкротстве. Об этом сообщает RNS.



«Принято решение обратиться в арбитражный суд города Москвы с ходатайством о признании должника банкротом и введении в отношении должника процедуры реализации имущества», — заявила арбитражный управляющий Любовь Киреева.



По словам Л. Киреевой, «выявлено следующее имущество, принадлежащее должнику: семь компаний, в которых у Ильи Резника имеется доля в уставном капитале, совместно нажитое имущество в виде двух автомобилей, BMW и Mercedes-Benz, а также коллекции оружия в количестве восьми экземпляров».



Л. Киреева отметила, что в данный момент у должника отсутствует какой-либо доход.



В начале апреля Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Автоторгбанка о банкротстве основателя и совладельца сети Ильи Резника и ввел процедуру реструктуризации долгов. В марте сообщалось, что Высокий суд Лондона снял заочный арест с Ильи Резника. 3 августа 2016 года инстанция избрала в отношении И. Резника меру пресечения в виде заочного ареста сроком на 18 месяцев.



Решение о заочном аресте И. Резника было принято в связи с иском Альфа-банка. Обращение Альфа-банка в британский суд было связано с тем, что И. Резник лично поручился по проблемным кредитам Carlo Pazolini в соответствии с нормами английского права.



Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге работает два магазина обувной сети Carlo Pazolini.

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