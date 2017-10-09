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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Гарантии качества»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Гарантии качества» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2006 году. Основным видом деятельности является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.



С иском о банкротстве ООО «Гарантии качества» в апреле 2017 году обратилось в суд ООО «ТМ Энерго». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 16 млн 559 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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