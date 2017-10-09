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Госдума РФ запустит три проекта для разъяснения гражданам новых законов

УрБК, Москва, 09.10.2017. Государственная дума РФ планирует создать три образовательных проекта для объяснения россиянам непонятных законопроектов. Об этом сообщает газета «Ведомости».



«Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», — цитирует издание слова источника в парламенте.



Пока речь идет о трех проектах. Первый предполагает совместную работу с интернет-СМИ. Второй сводится к запуску образовательного проекта для граждан. Третий проект называется «#ДумаОтвечает», он предполагает разъяснение законов через аккаунты в соцсетях.

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