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Госдума РФ запустит три проекта для разъяснения гражданам новых законов
9 октябрь 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 09.10.2017. Государственная дума РФ планирует создать три образовательных проекта для объяснения россиянам непонятных законопроектов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
«Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», — цитирует издание слова источника в парламенте.
Пока речь идет о трех проектах. Первый предполагает совместную работу с интернет-СМИ. Второй сводится к запуску образовательного проекта для граждан. Третий проект называется «#ДумаОтвечает», он предполагает разъяснение законов через аккаунты в соцсетях.
«Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», — цитирует издание слова источника в парламенте.
Пока речь идет о трех проектах. Первый предполагает совместную работу с интернет-СМИ. Второй сводится к запуску образовательного проекта для граждан. Третий проект называется «#ДумаОтвечает», он предполагает разъяснение законов через аккаунты в соцсетях.
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