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Расходы свердловских муниципалитетов в 2017 году увеличат еще на 9,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. На Среднем Урале завершилась предварительная работа согласительных комиссий регионального минфина по формированию бюджета области на следующий год. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Как сообщила на сегодняшнем заседании министр финансов Галина Кулаченко, по итогам работы с муниципалитетами их расходные полномочия увеличены на 9,4 млрд руб. — это рекордная за последние годы сумма.



Общие расходы по муниципалитетам после предварительной балансировки составили 76 млрд руб., что на 7 млрд руб. выше прогноза по расходам бюджета 2017 года до оптимизации.



«Средства на обеспечение муниципальной доли софинансирования составляют более миллиарда рублей. Нами учтены именно те программные мероприятия, которые финансово обеспечены на 2018 год. В целом рассмотрены наиболее объемные для муниципалитетов вопросы, которые без помощи областного бюджета им не решить», — отметила Галина Кулаченко.

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