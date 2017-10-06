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АИЖК прогнозирует в 2017 году рекордный уровень выдачи ипотеки в РФ

УрБК, Москва, 06.10.2017. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2017 года превысит рекордный уровень 2014 года. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).



В 2014 году был зафиксирован предыдущий максимум выдачи ипотеки (1 млн кредитов на сумму 1,77 трлн руб.).



Объем выдачи ипотечных кредитов в августе 2017 года вырос на 39% (до 174,1 млрд руб.).



«Август 2017 года стал рекордным за всю историю рынка. Выдано 94,4 тыс. кредитов на сумму 174,1 млн руб. Это на 39% больше, чем в прошлом году, и на 19% — уровня 2014 года», — говорится в нем.

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