Дайджест
В Москве сожгли машину школьного учителя
6 октябрь 2017 (17:37)
На Ленинском проспекте столицы в районе Теплого Стана неизвестный сжег машину марки Mazda, принадлежащую школьному учителю химии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ущерб оценили в 900 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Полиция ведет розыск преступника.
Дата и обстоятельства происшествия не уточняются.
Учреждение, в котором работает пострадавший, является партнером Высшей школы экономики.
Ущерб оценили в 900 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Полиция ведет розыск преступника.
Дата и обстоятельства происшествия не уточняются.
Учреждение, в котором работает пострадавший, является партнером Высшей школы экономики.
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