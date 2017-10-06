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В Москве сожгли машину школьного учителя

На Ленинском проспекте столицы в районе Теплого Стана неизвестный сжег машину марки Mazda, принадлежащую школьному учителю химии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.



Ущерб оценили в 900 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Полиция ведет розыск преступника.



Дата и обстоятельства происшествия не уточняются.



Учреждение, в котором работает пострадавший, является партнером Высшей школы экономики.

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