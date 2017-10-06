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Россия планирует поставлять СПГ в Пакистан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому одобрен проект соглашения между правительствами России и Пакистана о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте кабмина.



Целью будущего соглашения является создание благоприятных условий для поставки СПГ на территорию Пакистана.



«Заключение соглашения является необходимым условием в соответствии с законодательством Пакистана для подписания коммерческих контрактов между уполномоченными организациями сторон, необходимых для поставок СПГ, без проведения тендера, который установлен согласно государственной политике, принятой правительством Исламской Республики Пакистан», — отмечается в пояснительной записке.

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