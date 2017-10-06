Дайджест
На Никарагуа и Коста-Рику обрушился шторм «Нэйт»
6 октябрь 2017 (17:36)
В результате прохождения тропического шторма «Нэйт» по территории Никарагуа и Коста-Рики погибли, по последним данным, 22 человека. Об этом сообщает Televisa со ссылкой на данные властей.
Уточняется, что 15 человек погибли в Никарагуа, семеро — в Коста-Рике. Также сообщается о 15 пропавших без вести в Коста-Рике.
Кроме того, в Никарагуа ожидается наводнение из-за сильных дождей. По данным синоптиков, тропический шторм движется в сторону Мексики.
Уточняется, что 15 человек погибли в Никарагуа, семеро — в Коста-Рике. Также сообщается о 15 пропавших без вести в Коста-Рике.
Кроме того, в Никарагуа ожидается наводнение из-за сильных дождей. По данным синоптиков, тропический шторм движется в сторону Мексики.
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