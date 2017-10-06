Дайджест
Мэра Даугавпилса оштрафовали за недостаточные знания латышского языка
6 октябрь 2017 (17:36)
Центр государственного языка оштрафовал мэра города Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не употребляет государственный язык в соответствии со 2-й степенью высшего уровня, как это предписывает закон. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Delfi.
Эйгимс должен заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки.
Отмечается, что центр госязыка получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет госязыком.
Центр государственного языка Латвии регулярно штрафует мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка.
Эйгимс должен заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки.
Отмечается, что центр госязыка получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет госязыком.
Центр государственного языка Латвии регулярно штрафует мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мэра Риги оштрафовали на 50 евро за общение на русском языке
- Известная французская певица стала послом русского языка
- В луганских школах отказываются от преподавания украинского языка
- День русского языка отмечается в РФ
- С 1 сентября у слова «кофе» появился средний род
Loading...