Дайджест

Мэра Даугавпилса оштрафовали за недостаточные знания латышского языка

6 октябрь 2017 (17:36)

Центр государственного языка оштрафовал мэра города Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не употребляет государственный язык в соответствии со 2-й степенью высшего уровня, как это предписывает закон. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Delfi.

Эйгимс должен заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки.

Отмечается, что центр госязыка получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет госязыком.

Центр государственного языка Латвии регулярно штрафует мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка.

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