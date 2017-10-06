На 100+ Russia обсудили опыт Академического

Группа компаний «КОРТРОС» (застройщик Академического района в Екатеринбурге) приняла участие в крупнейшем отечественном форуме высотного и уникального строительства 100+ Russia.На пленарном заседании форума «Строить, преодолевая стереотипы» выступил директор управления по частно-государственному партнерству ГК «КОРТРОС» Довран Гарагозов.Он отметил, что в основе градостроительных решений Академического лежит сочетание зданий различной высотности — от 7 до 25 этажей. Такой подход позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, расширяется выбор для потребителя: ведь некоторые покупатели квартир предпочитают жить в малоэтажных зданиях, тогда как другие охотнее приобретают квартиры в высотных домах с панорамным видом из окна. Одновременно удается избежать монотонности застройки, создать эффектные доминанты и акценты и достигнуть архитектурной выразительности района. В Академическом районе широко представлены все эти варианты, что является одним из его конкурентных преимуществ.Еще одна особенность района — развитие инфраструктуры. В Академическом районе строятся школы и детские сады, разработана и внедрена система обеспечения безопасности. При этом затраты на инфраструктурный компонент застройщик не перекладывает на плечи потребителя.«Компания также продолжит использование энергоэффективных коммунальных зданий, что уже стало одной из визитных карточек Академического. При проектировании зданий «КОРТРОС» намерен внедрять инновационные BIM технологии, то есть создание информационной модели здания. Это позволяет оптимизировать процесс строительства, детально просчитать весь жизненный цикл здания и исключить возможные ошибки», — подчеркнул Д. Гарагозов.Отметим, что в августе 2017 года свердловские власти, руководители ПАО «Т Плюс» и ГК «КОРТРОС» заключили соглашение о строительстве в Академическом районе объектов медицинского инновационного территориального кластера. Торжественная церемония подписания документа состоялась в школе № 23.По замыслу проектировщиков, в его состав войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН и другие медучреждения области.Проект предполагает возведение на двух основных площадках НИИ ОММ нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будет построен жилой фонд для преподавателей и медработников. В перспективе планируется выделить отдельный участок под строительство коттеджей для молодых ученых.Проект медкластера в Академическом будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. На стартовом этапе строительства первые финансовые средства выделят энергокомпания «Т Плюс» и ГК «КОРТРОС».«Мы все представляем собой одну команду. Так мы всегда себя чувствуем в Академическом: большие дела не делаются в одиночку. И для государственно-частного партнерства нужны не только деньги, но и воля губернатора. Вместе мы должны создать лучший медицинский центр в стране», — сказал президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.По мнению экспертов, в Академическом созданы все условия для реализации крупных проектов. Это повышает привлекательность района и дает дополнительные возможности для привлечения потенциальных покупателей.