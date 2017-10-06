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Fitch предупредило о двукратном сокращении числа банков в России за четыре года

УрБК, Москва, 06.10.2017. Число банков в России может сократиться в два раза за четыре года на фоне «чисток» в секторе и возросшей конкуренции. Об этом сообщает RNS со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Ratings.



«Хотя мы и ожидаем, что число банков может сократиться до 300 с порядка 600, мы полагаем, что около 50 банков будет достаточно для обслуживания российской экономики», — пишет Fitch.



С 2013 года по 1 сентября 2017 года в России были отозваны лицензии у 346 банков. Fitch ожидает, что ЦБ выявит больше проблемных банков, которые будут ликвидированы или подвергнутся финансовому оздоровлению.



Fitch отмечает, что ЦБ не желает ухода с рынка небольших банков, для чего вводит базовую лицензию для банков с капиталом меньше 1 млрд руб. С 1 января 2018 года в России будет действовать двухуровневая банковская система, предусматривающая деление кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 300 млн руб., для банка с универсальной лицензией — 1 млрд руб.



По мнению Fitch, новая система оздоровления банков через Фонд консолидации банковского сектора, введенная ЦБ, более эффективна, чем предыдущая. Агентство отмечает, что ситуация с «ФК Открытие» и Бинбанком не является признаком системного кризиса, так как их доля на рынке составляла всего 5%.



Внимание ЦБ сконцентрировано на более слабых частных банках, на которые приходится около четверти активов, подводит итог Fitch.

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