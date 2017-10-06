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Официальный курс долл. США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
6 октябрь 2017 (16:36)
УрБК, Москва, 06.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября. Курс долл. США вырос на 18 коп., до 57,76 руб., курс евро снизился на 24 коп., до 67,53 руб.
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