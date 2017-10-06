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На Южном Урале в Казахстан пытались вывезти 102 т картофеля без карантинных сертификатов
6 октябрь 2017 (16:23)
УрБК, Челябинск, 06.10.2017. За два дня, сотрудники Россельхознадзора на фитосанитарном посту в Троицке выявили пять нарушений при ввозе картофеля из карантинных фитосанитарных зон. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Автоперевозчики везли 102 т картофеля из карантинных фитосанитарных зон Курганской и Свердловской областей, установленных по золотистой картофельной нематоде. При этом продукция не имела карантинных сертификатов, что является нарушением карантинного законодательства. При этом картофель предназначался для отправки из Российской Федерации в Южно-Казахстанскую область Республики Казахстан.
Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
После установления фитосанитарного состояния на картофель продовольственный были оформлены фитосанитарные сертификаты, и автотранспорт с подкарантинной продукцией проследовал к местам назначения.
Автоперевозчики везли 102 т картофеля из карантинных фитосанитарных зон Курганской и Свердловской областей, установленных по золотистой картофельной нематоде. При этом продукция не имела карантинных сертификатов, что является нарушением карантинного законодательства. При этом картофель предназначался для отправки из Российской Федерации в Южно-Казахстанскую область Республики Казахстан.
Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
После установления фитосанитарного состояния на картофель продовольственный были оформлены фитосанитарные сертификаты, и автотранспорт с подкарантинной продукцией проследовал к местам назначения.
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