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Citroen и Peugeot отзывают из России часть автомобилей из-за проблем с двигателем
6 октябрь 2017 (16:02)
УрБК, Москва, 06.10.2017. Компания «Пежо Ситроен Рус», являющаяся официальным представителем Citroen, Peugeot на российском рынке, объявила об отзыве 38 автомобилей Citroen С4 Picasso и Peugeot 3008. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 по 2017 год.
Причиной отзыва является возможное повреждение жгута электропитания стартера из-за соприкосновения с опорой двигателя.
На транспортных средствах Citroen С4 Picasso, Peugeot 3008 будет выполнена установка дополнительной защиты на электрический жгут, а также крепления, которое позволит отвести жгут от опоры двигателя.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Citroen и Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 по 2017 год.
Причиной отзыва является возможное повреждение жгута электропитания стартера из-за соприкосновения с опорой двигателя.
На транспортных средствах Citroen С4 Picasso, Peugeot 3008 будет выполнена установка дополнительной защиты на электрический жгут, а также крепления, которое позволит отвести жгут от опоры двигателя.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Citroen и Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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