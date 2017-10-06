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КМЭЗ за девять месяцев 2017 года нарастил выпуск катодов на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. За первые 9 месяцев 2017 года Кыштымский медеэлектролитный завод (ЗАО «КМЭЗ», Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») произвел более 97 тыс. т медных катодов, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Производство медной катанки выросло на 6,1% до 72 тыс. 784 т. Выпуск серебра увеличился в годовом выражении на 2,3%, золота — на 30%.



«По итогам 2017 года мы планируем выпустить 128 тыс. т медных катодов — на 5% больше, чем в рекордном для завода 2016 году. Помимо стабильно высокого спроса росту производства продукции КМЭЗ способствует сбалансированная сырьевая программа РМК, благодаря которой предприятие «Карабашмедь» с 2016 года полностью обеспечивает потребности нашего завода в черновой меди. До этого КМЭЗ использовал в производстве вторичное сырье — до 6 тыс. т медного лома в месяц. В условиях острейшей конкуренции никто не мог гарантировать, что вторичное сырье поступит вовремя и в достаточном количестве. Сбалансированная сырьевая программа позволяет эффективно планировать производство и наращивать объемы выпуска», — заявил генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

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