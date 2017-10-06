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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий семинар для бизнесменов

УрБК, Челябинск, 06.10.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел очередной бесплатный обучающий семинар для бизнесменов Челябинской области на тему «Возможности фондового рынка для частных лиц и компаний: актуальные стратегии инвестирования, структуризация активов и защита капитала». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по инвестиционной политике совместно с финансовым агентством «Милком-Инвест» и инвестиционной компанией «ВЕЛЕС Капитал».



Интерес к семинару проявили руководители и специалисты более 50 компаний региона.



«Второй год подряд комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике проводит на постоянной основе различные бесплатные обучающие и консультационные семинары, посвященные привлечению инвестиций в предпринимательские проекты Челябинской области. Сегодняшний семинар несколько отличается от предыдущих. На нем речь пойдет о практике применения инструментов фондового рынка для получения прибыли частными лицам и компаниями», — отметил председатель комитета, генеральный директор ООО «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов.



В качестве экспертов на мероприятии выступили специалисты с 20-летним стажем работы в финансовой отрасли. В их числе: основатель и владелец инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский, председатель совета директоров ФА «Милком-Инвест» Игорь Кравченко, управляющий директор УК «Велес Менеджмент» Станислав Бродский, руководитель учебного центра «Велес Академия» Валентина Савенкова.



В рамках семинара участники узнали о преимуществах фондового рынка как сферы инвестирования в сравнении с банковскими депозитами, познакомились с практикой применения индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе в рамках пенсионных программ предприятий.



Кроме того, были даны разъяснения по использованию закрытого паевого инвестиционного фонда.



Отдельное внимание было уделено вопросам доверительного управления на рынке ценных бумаг, получения банковских гарантий.

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