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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий семинар для бизнесменов
6 октябрь 2017 (15:06)
УрБК, Челябинск, 06.10.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел очередной бесплатный обучающий семинар для бизнесменов Челябинской области на тему «Возможности фондового рынка для частных лиц и компаний: актуальные стратегии инвестирования, структуризация активов и защита капитала». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по инвестиционной политике совместно с финансовым агентством «Милком-Инвест» и инвестиционной компанией «ВЕЛЕС Капитал».
Интерес к семинару проявили руководители и специалисты более 50 компаний региона.
«Второй год подряд комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике проводит на постоянной основе различные бесплатные обучающие и консультационные семинары, посвященные привлечению инвестиций в предпринимательские проекты Челябинской области. Сегодняшний семинар несколько отличается от предыдущих. На нем речь пойдет о практике применения инструментов фондового рынка для получения прибыли частными лицам и компаниями», — отметил председатель комитета, генеральный директор ООО «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов.
В качестве экспертов на мероприятии выступили специалисты с 20-летним стажем работы в финансовой отрасли. В их числе: основатель и владелец инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский, председатель совета директоров ФА «Милком-Инвест» Игорь Кравченко, управляющий директор УК «Велес Менеджмент» Станислав Бродский, руководитель учебного центра «Велес Академия» Валентина Савенкова.
В рамках семинара участники узнали о преимуществах фондового рынка как сферы инвестирования в сравнении с банковскими депозитами, познакомились с практикой применения индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе в рамках пенсионных программ предприятий.
Кроме того, были даны разъяснения по использованию закрытого паевого инвестиционного фонда.
Отдельное внимание было уделено вопросам доверительного управления на рынке ценных бумаг, получения банковских гарантий.
Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по инвестиционной политике совместно с финансовым агентством «Милком-Инвест» и инвестиционной компанией «ВЕЛЕС Капитал».
Интерес к семинару проявили руководители и специалисты более 50 компаний региона.
«Второй год подряд комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике проводит на постоянной основе различные бесплатные обучающие и консультационные семинары, посвященные привлечению инвестиций в предпринимательские проекты Челябинской области. Сегодняшний семинар несколько отличается от предыдущих. На нем речь пойдет о практике применения инструментов фондового рынка для получения прибыли частными лицам и компаниями», — отметил председатель комитета, генеральный директор ООО «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов.
В качестве экспертов на мероприятии выступили специалисты с 20-летним стажем работы в финансовой отрасли. В их числе: основатель и владелец инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский, председатель совета директоров ФА «Милком-Инвест» Игорь Кравченко, управляющий директор УК «Велес Менеджмент» Станислав Бродский, руководитель учебного центра «Велес Академия» Валентина Савенкова.
В рамках семинара участники узнали о преимуществах фондового рынка как сферы инвестирования в сравнении с банковскими депозитами, познакомились с практикой применения индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе в рамках пенсионных программ предприятий.
Кроме того, были даны разъяснения по использованию закрытого паевого инвестиционного фонда.
Отдельное внимание было уделено вопросам доверительного управления на рынке ценных бумаг, получения банковских гарантий.
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